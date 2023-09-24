На Херсонщині через чергові обстріли РФ загинули двоє людей – ОГП

Російські військові 24 вересня вкотре обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого двоє людей загинули, щонайменше семеро – зазнали поранення, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, зранку 24 вересня 2023 року російські військові здійснили авіаудари по низці населених пунктів Бериславського району. Попередньо, у місті районного значення та одному із сіл загинуло двоє цивільних. Щонайменше троє людей отримали поранення. Серед них – поліцейський. Також близько 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати Херсон. Постраждало четверо містян, двох із них госпіталізували. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

В ОГП уточнили, що через обстріли пошкоджені приватні будинки, квартири і дитячий садок.

У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.