На Донеччині через обстріли РФ за добу загинула одна людина, четверо поранені – ОВА

У Донецькій області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинула одна людина, четверо – були поранені, повідомила обласна військова адміністрація.

«На Донецькому напрямку у Мар’їнській громаді одна людина загинула в Красногорівці і одна людина поранена в Єлизаветівці. В Авдіївці вночі відбувалися поодинокі прильоти, а зранку місто зазнало обстрілів з артилерії і «Градів» – зруйновано три багатоповерхівки, одна – пошкоджена. Ще два будинки пошкоджено у Новоселівці Першій Очеретинської громади. Чотири рази під обстріли потрапили околиці Курахівської громади», – йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що на Горлівському напрямку пошкоджені два багатоквартирні і три приватні будинки у Часовоярській громаді, двічі була обстріляна територія Костянтинівської громади.

«На Лисичанському напрямку одна людина поранена у Верхньокам’янському Званівської громади. Пошкоджено два будинки у Торському Лиманської громади», – додали в ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють частину Донецької області, підконтрольну українській владі. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.