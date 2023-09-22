ЗМІ: Єврокомісія готується рекомендувати розпочати переговори про членство України в ЄС

Європейська комісія готується наступного місяця рекомендувати розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



За даними агентства, але також наполягатиме на досягненні прогресу в деяких пріоритетних сферах, включно з боротьбою з корупцією.



«Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати, найімовірніше, на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої процедури завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку», – пише Bloomberg.



Для ЄС вступ України виглядає як вирішальний тест на здатність блоку приймати нових членів і адаптувати процес прийняття рішень. Війна Росії в Україні та попередні заяви кількох інших країн, зокрема на Західних Балканах, також ускладнюють дебати.

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Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.