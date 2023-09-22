Стефанішина: попри «емоції» щодо імпорту зерна, Польща підтримує євроінтеграцію України

Попри обмін емоційними заявами, Польща продовжує підтримувати вступ України до Євросоюзу, заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону. Таким чином вона прокоментувала дискусію між Україною та низкою країн ЄС через експорт української аграрної продукції.

«Було дуже багато емоційних заяв, але перше, що я почула, коли перебувала в Брюсселі останні дні: це кілька дуже важливих речей, «вітаю вас у клубі», це абсолютно нормальний родинний європейський процес. У нас і до цього були деякі певні торговельні питання, пов’язані з торгівлею з Польщею», – сказала вона.

Стефанішина вважає найголовнішим, що діалог «повернувся в конструктивне русло», і Євросоюз не продовжив обмеження на український експорт.

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«Наша аграрна і торговельна команди працюють на відповідному рівні, тому важливо, що Україна, попри емоційні заяви з різних сторін, обрала конструктивну позицію, яка базується на правилах. На сьогодні ми навіть самі створили всі умови, щоб на двостороньому рівні домовитися з п’ятьма країнами», – додала вона.

Стефанішина вказала на те, що Румунія та Болгарія вже підтвердили такі домовленості, а Чехія не запроваджувала жодних обмежень щодо України. Вона висловила впевненість, що подібний діалог відбудеться і з рештою країн.

«Хочу окремо наголосити, що це не є елементом всіх відносин України й Польщі. У нас триває велика кількість проєктів. Є повна підтримка європейських і євроатлантичних прагнень з боку Польщі, це було підтверджено і на зустрічі міністрів закордонних справ, у якій я брала участь. Звісно, багато емоцій, вони пов’язані з тим, що питання стосуються саме зерна. Але я впевнена, що ми зараз його вже повернули в конструктивне русло і можемо далі рухатися по деескалації», – вважає вона.

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15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

Водночас Словаччина, Польща й Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Україна зі свого боку подала до Світової організації торгівлі позови проти цих країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 19 вересня заявив, що уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам – Польщі, Угорщині, Словаччині – компроміс щодо української агропродукції. За його словами, українська сторона «буде надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги».

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус 22 вересня заявив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, якщо «будуть захищені інтереси польського фермера і українське зерно не потрапить до Польщі».