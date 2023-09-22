Говорити як «друзі». Дуда заявив про готовність до переговорів з Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий як «друзі» говорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб вирішити «складні ситуації» між їхніми країнами. Про це повідомляє CNN.



Посилаючись на слова Зеленського під час Генеральній асамблеї ООН про те, що «деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі», Дуда сказав польському каналу TVN24, що хоча його український колега не згадував конкретно Польщу, «натяк був, і ми всі це зрозуміли».



Відповідаючи на запитання, чи засмучений коментарем Зеленського, Дуда відповів, що «можливо, засмучений - це занадто сильне слово».



«Я був роздратований, я б так сказав. Я кажу так: «давайте зберігати спокій, будь ласка, не піднімайте температуру, тому що це суперечка, яка стосується невеликої частини наших відносин. Давайте не дозволимо, щоб це вплинуло в цілому, тому що цьому немає жодного виправдання, і від цього виграють лише інші», – сказав Дуда.

20 вересня Варшава викликала українського посла, щоб передати протест через виступ українського президента Володимира Зеленського в ООН.

«З початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників… Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив президент.

Після цього Міністерство закордонних справ України закликало «польських друзів відкинути емоції». У відомстві додали, що українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики.

15 вересня Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, не продовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною.

Після одностороннього запровадження Польщею національної заборони на імпорт української агропродукції Київ подав до Світової організації торгівлі позов проти Варшави.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Польща була однією з прихильників України та є одним із головних постачальників зброї для Києва. Значна частина зброї, яку США та інші країни надсилають в Україну, проходить через Польщу, яка межує з Україною на заході.



Польща також приймає близько мільйона українських біженців, які скористалися різними видами державної допомоги.