Україна могла б отримати «деякі переваги» членства в ЄС до вступу – президентка Європарламенту

Україна могла б отримати «деякі переваги», які дає членство в Євросоюзі ще до того, як «фактично приєднається до блоку», зазначила президентка Європарламенту Роберта Метсола в інтерв’ю The Guardian.

Вона каже, що не вважає за необхідне чекати на офіційний вступ України та інших країн-кандидатів до ЄС для того, щоб вони могли користатися «деякими перевагами» членства.

Зокрема, країни-кандидати можуть отримати доступ до безкоштовного мобільного зв’язку в роумінгу в ЄС, популярної політики, яка означає, що під час відпустки в ЄС тарифи однакові, як і вдома, зазначила Метсола.

«Якщо ми збираємося поширити роумінг на ці країни, давайте це зробимо. Оператори мереж готові це зробити», – сказала Метсола.

Вона зазначила, що торговельні бар’єри для бізнесу також можуть бути зняті.

«Етап перед вступом також означає доступ до коштів, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість вийти на внутрішній ринок, незалежно від того, застосовуємо ми імпортні та експортні тарифи. Ми роками говорили, що Україна не може бути підключена до європейської електромережі. На це нам знадобилися дні, коли почалася війна. Зрештою, це завжди стосувалося політичної волі», – сказала вона.

Президент Європарламенту сподівається, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться до Різдва – у грудні 2023 року.

«Я очікую на чіткий результат, тому що найгірший сигнал який можна надіслати – що ми ставимо перед ними цілі і крайні терміни, які самі не здатні виконати», – додала вона.

Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Bloomberg президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна досягає «значного прогресу» у проведенні реформ, необхідних для її вступу до Євросоюзу.

Вона висловила впевненість у тому, що Україна «врешті-решт досягне успіху» в своїй заявці на членство в ЄС.

У серпні президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС повинен зробити «сміливий крок» і прийняти нових членів до 2030 року.

Наразі вісім країн мають офіційний статус кандидатів до Євросоюзу – Сербія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Україна та Туреччина, хоча переговори з Анкарою тягнуться роками. Грузія й Косово є потенційними кандидатами на членство.

Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.

Цього місяця про те, що Європейська комісія готується в жовтні рекомендувати розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС, повідомив Bloomberg із посиланням на джерела.