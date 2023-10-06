Кількість загиблих через удар РФ по Грозі зросла до 52 – Синєгубов

Кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза на Харківщині напередодні зросла до 52, повідомив голова області Олег Синєгубов в ефірі Радіо Свобода «Свобода.Ранок» 6 жовтня.

«Шість людей перебуває в медичних закладах. Травми досить серйозні. Одна людина померла в лікарні, тому на зараз констатуємо 52 жертви цього терористичного акту», – сказав він.

Синєгубов уточнив, що людина померла вночі.

Він згадав про те, що Гроза – маленький населений пункт, в якому живуть близько 300 людей.

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«Одна п’ята частина (населення – ред.) загинула від цього ракетного удару по цивільним. Звертаю увагу на те, що жодних ознак присутності військових не було, це винятково цивільні, мирні люди», – зазначив голова області.

За словами Синєгубова, наразі прощання із загиблими ще не планується, станом на вчора 25 тіл ще потребували ідентифікації. Крім того, рятувальники ще будуть працювати на місці влучення, аби переконатися, що там не лишилося тіл.

«За нашою інформацією, ще можуть бути люди, які перебували в цьому приміщенні, однак тіл ми ще не знайшли», – додав він.

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За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета була зумисне наведена на заклад.

Аварійно-рятувальну операцію вже завершили, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій: всього загинула 51 людина (з них одна дитина 2017 р.н.), постраждали шість людей.

В ООН засудили удар, наголосивши, що навмисне спрямування ударів по цивільних особах або цивільних об’єктах є воєнним злочином.