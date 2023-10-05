Люди були на поминках: у МВС розповіли про 50 загиблих цивільних на Куп’янщині після удару військ РФ

Під час вибуху в кафе-магазині від ракетного удару військ РФ у селі Гроза Куп’янського району Харківщини усі загиблі були там на поминках, повідомив в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Там були поминки за померлим односельцем. Загалом у селі 300 жителів, по одному з кожного двору були на поминках», – повідомив Клименко.

Клименко зазначив, що кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей.

«За попередніми висновками, по закладу вдарили Іскандером», – повідомив міністр.

Також від додав, що під руїнами зруйнованих вщент закладу ще можуть бути люди.

«Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії. Пошуково-рятувальна операція триває», – повідомив міністр і додав, що більше половини від числа загиблих ідентифіковані.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин. 50 людей загинули, серед яких дитина, а також декілька поранених.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку «показово жорстоким російським злочином».

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.