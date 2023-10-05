Росія завдала удар по селу Гроза під Куп'янськом, майже 50 загиблих: деталі

Вдень 5 жовтня Росія завдала удару по селу Гроза під Куп'янськом: під обстріл потрапили цивільні об'єкти – кафе та магазин. За попередніми даними від Офісу президента, загинули щонайменше 49 осіб, серед них 6-річна дитина (станом на 16:03). Інформація оновлюватиметься протягом ефіру.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону 5 жовтня, що найважча ситуація на східному фронті зараз – на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

За його словами, армія Росії там активно використовує свої нові штурмові літаки Су-35, які можуть стріляти по повітряних та наземних цілях, і заходять на позиції ЗСУ парами.

Також окупанти використовують літаки та вертольоти Ка-52, Су-25, Мі-8. За добу вони атакували позиції армії України 8 разів.

«Противник зараз вибрав нову точку – Макіївка – і спрямовує всі зусилля на цей напрямок. Ці 8 бойових зіткнень сталися саме там», – повідомив Євлаш.

Також спікер порівняв цей напрямок з Бахмутським – і повідомив, що на Куп'янськ та Лиман Кремль зосередив у рази більше особового складу та військової техніки: понад 110 тисяч осіб, понад тисячу танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин. Для порівняння навколо Бахмута у Росії – близько 50 тисяч солдатів, 200 танків та близько тисячі ББМ.

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Місяць тому Росія вже робила штурми на цій більш ніж 150-кілометровій ділянці фронту: на Борову (і далі на Куп'янськ), а також на Новоєгорівку на південь – безуспішно. Заради цих атак Герасимов навіть кинув туди новостворену армію, яка так і не пройшла бойове злагодження.

Головні питання випуску:

Навіщо окупанти розпочали штурм Макіївки Луганської області – якщо попередні спроби атакувати на напрямі провалилися? Як змінюється тактика атак росіян?

І чим загрожує Україні втрата цієї ділянки фронту?