Удар військ РФ по Куп’янському району на Харківщині – близько пів сотні людей загинули

Війська РФ у четвер завдали ракетного удару по цивільному об’єкту у с. Гроза Куп’янського району Харківської області. Як повідомляє Офіс президента, близько пів сотні людей загинули, в тому числі 6-річний хлопчик.

Президент Володимир Зеленський назвав цю атаку на цивільних «показово жорстоким російським злочином».

«Удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 48 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим… Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, – злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу», – написав Зеленський у Telegram.

За повідомленнями, розбір завалів триває.

ДОПОВНЕНО У Харківській обласній прокуратурі згодом повідомили, що кількість жертв зросла до 49, серед яких дитина, а також 7 поранених.

«За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об’єкт – сільське кафе-магазин», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.