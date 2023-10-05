Російська армія влучила в лікарню в Бериславі: Прокудін повідомив про двох поранених медиків

Російський удар влучив у будівлю лікарні в Бериславі, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 5 жовтня.

За його словами, пряме влучання знищило четвертий поверх, ще один пошкодило. Крім того, російський обстріл пошкодив машини екстреної допомоги.

«Постраждали двоє медпрацівників. У водія «швидкої» – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію», – заявив він.

Інформація про наслідки уточнюється, додав Прокудін.

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За повідомленням Офісу генерального прокурора, правоохоронці вже відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Минулого тижня російські військові 26 вересня також атакували медичний заклад у Бериславі. Влучання пошкодило дах одного з відділень, харчоблок, пральню, котельню, гаражні, господарчі та складські приміщення.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.