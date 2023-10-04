Прокудін повідомив про відкриття почесного консульства Греції в Херсоні

Почесне консульство Греції почало роботу в Херсоні, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації.
«Мав честь долучитися до відкриття дипломатичної установи та поспілкуватися з Пантелеймоном Бумбурасом – Почесним Консулом Грецької Республіки у Херсоні», – заявив він.
Прокудін вказав на те, що фонд Бумбураса сприяв наданню допомоги військовим та жителям Херсонщини. За його словами, сьогодні на відкритті посольства також обговорювали потреби регіону, в тому числі щодо опалювального сезону й відбудови.
«Дякую всім, хто доклав зусиль, аби консульство запрацювало. Спасибі народові Греції за підтримку», – додав він.
Пресслужба голови Херсонщини оприлюднила низку фотографій із відкриття посольства, проте приховала фасад будівлі.
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Посольство наразі не повідомляло про відкриття консульства. До повномасштабного вторгнення Греція мала своє генеральне консульство в нині окупованому Маріуполі. Як повідомляло МЗС, будівлю генконсульства пошкодили ракетно-бомбові удари в березні 2022 року.
Херсон та деокупована частина області фактично щодня зазнають російських обстрілів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.
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