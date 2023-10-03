На Херсонщині за добу загинули двоє людей, семеро поранені – влада

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині впродовж доби 2 жовтня загинули двоє людей, ще семеро поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торговельного центру, автоцентру, заводу та обʼєкт критичної інфраструктури в Херсоні», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.