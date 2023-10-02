Ракетна атака на Херсон: у лікарні помер один із поранених поліцейських

У Херсоні в понеділок, 2 жовтня, після атаки російської армії помер один із поранених поліціянтів, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…», – йдеться у дописі Білошицького.

Він оприлюднив фото службового автомобіля херсонських патрульних, які потрапили під обстріл армії РФ.

2 жовтня російська армія обстріляла транспортне підприємство в Херсоні вранці 2 жовтня, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, обстріл стався близько 10 години ранку.

Голова ОВА спочатку повідомив, що внаслідок удару поранення отримали четверо людей, двоє із них знаходяться у тяжкому стані.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.