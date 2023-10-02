Внаслідок обстрілів силами РФ Авдіївки загинула людина – влада

Російські військові атакували Авдіївку на Донеччині з «Градів», танків та за допомогою авіаракет, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Внаслідок обстрілу Авдіївки загинула одна людина, пошкоджено численні будинки, каже місцевий чиновник.

При цьому він додав, що на Лисичанському напрямку 26 обстрілів зазнала Лиманська громада: у Торському одна людина загинула, чотири будинки пошкоджено; у Новому одна людина поранена, пошкоджено два будинки; у Лимані один будинок зруйновано і два пошкоджено.

Він зазначив, що у Мар’їнській громаді під вогнем опинилась Красногорівка. На Горлівському напрямку армія РФ скинула керовану авіабомбу на Костянтинівку — пошкоджено дві багатоповерхівки та два інфраструктурні об'єкти.

За словами Мороза, в Іллінівській громаді ракетного удару зазнало Олександро-Калинове — пошкоджено багатоповерхівку, чотири приватні будинки і чотири адмінбудівлі.

«У Часовоярській громаді пошкоджено п’ять багатоповерхівок, два приватні будинки і промислову будівлю. Пошкоджено три будинки у Никифорівці Соледарської громади. У Торецьку пошкоджено будинок, нежитлову споруду і три інфраструктурні об’єкти», – констатував керівник ОВА.

Українська влада регулярно повідомляє про обстріли Авдіївки та коксохімічного заводу. В місті, попри постійні обстріли, за останніми даними, залишаються понад 1500 людей.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.