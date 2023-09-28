Війська РФ завдали удару по Авдіївському коксохіму – без постраждалих

Російські війська у четвер завдали удару по території Авдіївського коксохімічного заводу в Авдіївці Донецької області, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Близько 13:10 окупанти завдали авіаракетного удару двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих», – повідомив Барабаш у коментарі «Суспільне Донбас».

Перед тим народний депутат і колишній гендиректор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов у Telegram також написав про удар по підприємству. За його словами, загорілися скрубери цеху уловлювання хімічних продуктів.

Авдіївський коксохімічний завод входить до групи «Метінвест», головним акціонером якого є Рінат Ахметов.

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