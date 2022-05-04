Обстріл коксохімічного заводу в Авдіївці: у поліції уточнили число загиблих

За уточненими даними даними, під час обстрілу Авдіївського коксохімічного заводу 3 травня загинули не десятеро, а семеро співробітників, повідомило управління Національної поліції у Донецькій області, а також народний депутат і колишній директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«П’ятеро загинули на місці і двоє не доїхали до лікарні. Інших лікують. Там є важкі, але медицина працює. Є жінка, якій відірвало ногу. Влучань там насправді багато. Влучали поряд із заводом (вже сьогодні), і по заводу, і в коксовий цех. Влучали багато і постійно, але вчорашній день був найважчим в історії заводу. Але, на щастя, вчорашня інформація про 10 загиблих не підтвердилась», – повідомив Магомедов.

Про десятьох загиблих на АКХЗ заявляла напередодні військова адміністрація Донецької області.