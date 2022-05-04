«Метінвест» прокоментувала обстріл її заводу в Авдіївці

Група «Метінвест», відреагувала на вчорашній обстріл Авдіївського коксохімічного заводу, який їй належить.

Згідно із заявою компанії в середу, зараз триває процес консервації заводу, а кількість людей, які на ньому працюють, звели до мінімуму.

«Усі, хто може виконувати свою роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Однак продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій. Більшість з них, нажаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до заводу до бомбосховищ, які сьогодні стали укриттям для співробітників та жителів Авдіївки», – повідомили в пресслужбі «Метінвесту».

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Група зазначає, що сім сховищ заводу можуть розмістити 2,5 тисячі людей, вони обладнані генераторами, запасами ліків, води та харчів, достатніми для «тривалого перебування».

«Незважаючи на складну логістику та ворожі обстріли, група «Метінвест» готова вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які бажають покинути небезпечне місце», – стверджують у компанії.

«Метінвест» входить до структури СКМ олігарха Ріната Ахметова.

Внаслідок обстрілу Росією коксохімічного заводу в Авдіївці 3 травня загинули щонайменше 10 людей, ще 15 отримали поранення.