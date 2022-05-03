Росія обстріляла ракетами Вінницю, Львів, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Одещину і Закарпаття

Російська армія, починаючи із 24 лютого, постійно обстрілює українські міста та селища, убиваючи мирних жителів та руйнуючи цивільну інфраструктуру. Так 3 травня Росія завдала ракетних ударів по центральних та західних регіонах України.

Російські війська увечері 3 травня обстріляли шість залізничних станцій у центрі та на заході України, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає… Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги», – написав він у телеграмі.

За його словами, з 14 поїздів, які затримуються через обстріл, частина вже в дорозі, решту буде відправлено протягом двох годин.

Львів

Внаслідок ракетного удару російських військ у Львові ввечері 3 травня пошкоджені три електропідстанції, у частині міста немає світла, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Спочатку він повідомляв про пошкодження двох електропідстанцій, але потім оновив дані.

«Оперативно по Львову. Пошкоджено три електропідстанції. Дві насосні станції без струму. Відновлюємо водопостачання через альтернативні джерела електроенергії», – написав мер у фейсбуці.

Внаслідок ракетного удару, повідомив пізніше Садовий, було поранено двоє людей. Мер Львова також додав, що триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій.

Раніше сьогодні Садовий повідомив, що в місті чути вибухи, а в частині Львова – перебої з електропостачанням.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про ракетні удари по Львівщині.

«За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів», – написав він у своєму телеграмі.

Вінниця

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що звуки, які чули вінничани, – це робота ППО, російські ракети збили.



«Два хлопки, які чули вінничани, – це спрацювала наша ППО. Прошу усіх: не коментуйте у соцмережах інформацію, яка не підтверджена, – дочекайтесь офіційної», – написав він у телеграмі.

Борзов додав, що уламки збитих ракет шукають.

Кіровоградщина

Російська армія завдала ракетного удару по Кіровоградщині. Як повідомив голова Долинської міської територіальної громади Євгеній Звіздовський у Facebook: «Маємо приліт ракети на території громади!».

Звіздовський закликав жителів не панікувати та не публікувати фото наслідків удару.

Пізніше оперативне командування «Південь», дані якого цитує Одеська міська рада, повідомило, що дві випущені з Каспійського напрямку російські ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області.

Внаслідок цього є загиблі й поранені.

«Ворогом здійснено черговий ракетний удар по кількох регіонах України. На південному напрямі, в зоні нашої відповідальності, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина. Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль, є загиблі та поранені. Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО», – йдеться в повідомленні.

Дніпропетровщина

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про три «прильоти» у Кам’янському районі, поранено людину.

«У нас два «прильоти» у Кам’янському районі. Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено», – написав він у телеграмі.

Він додав, що поки що невідомо, скільки часу потрібно на відновлення залізниці, рух поїздів нині зупинено.

Одещина

Російські війська завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури на Одещині, постраждалих немає, повідомляє Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування «Південь».

«Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще двома ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні міськради у телеграмі.

Перед цим медіа з посиланням на міського голову Сергія Парпуланського повідомили про ракетний удар по Арцизу.

Закарпаття

У Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили про ракетний удар. Це вперше російські ракети атакували Закарпаття.



«Приліт ракети у об’єкт в гірському районі Закарпаття», – написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у телеграмі.

Пізніше Закарпатська ОВА повідомила, що ворожа ракета влучила в одну з залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

«На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо постраждалих уточнюють», – повідомили в ОВА.

Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільчий газопровід.

А 2 травня внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинув 15-річний підліток, ще одна дитина поранена і перебуває в лікарні, повідомила начальниця пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, ракета влучила в житлову будівлю, де на момент удару було п’ятеро людей.

Тим часом, секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону ввечері 2 травня повідомив, що під час ракетного обстрілу Одеси була пошкоджена церква УПЦ Московського патріархату, у неї знесло дах.

Про потужний вибух в Одесі близько 18:30 повідомив кореспондент Радіо Свобода.