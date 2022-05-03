«Після Краматорська це найбільша кількість жертв за добу». Донецька ОВА повідомила про 21 загиблого

Через російські агресію у Донецькій області за добу загинула 21 людина, ще 27 поранені, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, після ракетної атаки на Краматорськ це найбільша кількість жертв за добу.



«Серед загиблих сьогодні цивільних 10 – в Авдіївці, 5 – у Лимані, 4 – у Вугледарі, 1 – у Великій Новосілці та 1 – у Шандриголовому », – написав він у телеграмі.

Кириленко додав, що також уточнили інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Внаслідок ракетного удару військ РФ 8 квітня по вокзалу у Краматорську, за даними влади, загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3193 і поранення 3353 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.