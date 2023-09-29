По Авдіївці бʼють із трьох боків – голова адміністрації Барабаш

Розташоване на північ від окупованого з 2014 року Донецька місто Авдіївка щодня перебуває під обстрілами, повідомив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«З трьох боків б’ють. Якщо, умовно кажучи, взяти циферблат годинниковий, то 45 хвилин – це той сектор, звідки може дійсно в Авдіївку прилетіти. Прилетіти будь що, з мінометів, ствольної артилерії, танкових обстрілів, «Градів», авіації. Також зрозуміло, що вони працюють дійсно кожного дня. Останні пару тижнів є певне збільшення кількості обстрілів по території громади і по позиціях (українських військових – ред.), звичайно», – розповів Барабаш.

Також, за його словами, число обстрілів упродовж останніх днів зростає.

«Якщо взяти до останніх двох тижнів, то в середньому було 18, 20, 22 обстріли – це максимально за добу. Зараз – близько 30. І це мова про масовані обстріли, не йдеться про поодинокі, бо ми взагалі їх не рахуємо, їх там більше сотні може бути на добу», – розповів очільник міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш вважає, що російські військові припускають, що «основний удар контрнаступу – все-таки по Донецьку».

«Тому вони дуже обережно намагаються зараз проявляти активність, розуміючи, що це може в будь-який момент перейти в реально контрнаступ наш, тому вони дуже-дуже обережно себе там поводять», – каже очільник МВА.

Раніше Віталій Барабаш повідомив, що після російських обстрілів Авдіївський коксохімічний завод в Авдіївці Донецької області навряд можна буде відновити.