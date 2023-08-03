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Війна

Авдіївка: ЗСУ наступають. Хто б'є по флоту Росії? Пропаганда РФ в Minecraft

  • Українські захисники вибили російські сили з позиції під Авдіївкою, про це кажуть в українському Генштабі. Що відбувається на одному із найгарячіших напрямків фронту, розпитаємо у військового наживо.
  • Російські сили продовжують накривати вогнем Херсон. Влучання фіксують в житлових будинках та медзакладах. Про останні новини звідти.
  • У Криму все частіше зупиняють рух Керченською переправою, а також звучать вибухи. Як окупаційна влада півострова пояснює мешканцям те, що відбувається в Криму і чи може Росія захистити півострів?
  • Понад 60% роботодавців не працювали з ветеранами, але почали підготовку до того, щоб наймати колишніх військових на роботу. Про це свідчать дані спільного дослідження від Work.ua, Lobby X і «Українського ветеранського фонду» Міністерства ветеранів. Що треба знати про співпрацю з ветеранами?
  • Журналісти «Нью-Йорк Таймс» у своєму розслідуванні пишуть, що Росія може використовувати відеоігри для популяризації війни та пропаганди. Як таке стало можливим, про які саме відеоігри йдеться, а головне – як цьому запобігти? Розкажемо про це далі.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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