Після російських обстрілів Авдіївський коксохім навряд можна буде відновити – Барабаш

Після російських обстрілів Авдіївський коксохімічний завод в Авдіївці Донецької області навряд можна буде відновити, заново «треба буде будувати», заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, завод щодня обстрілюють з ствольної артилерії, РСЗВ «Град» та мінометів.

«Звичайно, дивлячись на кадри [заводу] і навіть заїжджаючи в місто, проїжджаючи поруч з заводом, може здаватися, що він ще цілий – труби стоять, значить, умовно кажучи, ніби як цілий. Заїжджаючи на територію, видно, що завод дуже сильно пошкоджений, дуже сильно побитий. Якщо ще декілька місяців тому ми тішили себе, що ще зможемо його відновити, запустити, і ми говорили про це з керівництвом заводу і компанії, то зараз ми розуміємо, що після таких «прильотів» навряд чи що там уже відновиш, це тільки заново треба буде будувати», – сказав Барабаш.

Українська влада регулярно повідомляє про обстріли Авдіївки та коксохімічного заводу.

В Авдіївці, попри постійні обстріли, за останніми даними, залишаються понад 1500 людей.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Авдіївський коксохімічний завод входить до групи «Метінвест», головним акціонером якого є Рінат Ахметов.