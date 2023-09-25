Сили РФ завдали авіаракетного удару по Авдіївці, поцілили в п’ятиповерхівку – ОВА

Увечері 25 вересня армія РФ завдала авіаракетного удару по Авдіївці на Донеччині, повідомив в.о начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«Росіяни знищили ще один будинок в Авдіївці. Сьогодні ввечері вони завдали по місту авіаракетного удару – поцілили у п’ятиповерхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Будинок тепер фактично непридатний для життя, як і вся Авдіївка», – написав керівник області.

Він зазначив, що «наслідки цієї атаки вже ретельно задокументовані, бо ці докази рано чи пізно будуть використані проти Росії у міжнародному трибуналі».

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.