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Сили РФ завдали авіаракетного удару по Авдіївці, поцілили в п’ятиповерхівку – ОВА

Мурал із зображенням жінки з дитиною на стіні сильно пошкодженого внаслідок обстрілів армією РФ житлового будинку в прифронтовому місті Авдіївці на Донеччині, 25 квітня 2023 року, ілюстративне фото

Увечері 25 вересня армія РФ завдала авіаракетного удару по Авдіївці на Донеччині, повідомив в.о начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«Росіяни знищили ще один будинок в Авдіївці. Сьогодні ввечері вони завдали по місту авіаракетного удару – поцілили у п’ятиповерхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Будинок тепер фактично непридатний для життя, як і вся Авдіївка», – написав керівник області.

Він зазначив, що «наслідки цієї атаки вже ретельно задокументовані, бо ці докази рано чи пізно будуть використані проти Росії у міжнародному трибуналі».

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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