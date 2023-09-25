В окупованому Севастополі пролунали вибухи. Развожаєв каже, що біля аеродрому «Бельбек» збили ракету

В окупованому Севастополі пролунали два вибухи, повідомив кореспондент Крим.Реалії – проекту Радіо Свобода.

Вибухи було чути близько 21.37. Місцеві групи у соцмережах також повідомляють про гучні звуки у місті.



Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі стверджує, що біля аеродрому «Бельбек» збили ракету.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.