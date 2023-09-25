ССО заявляють про загибель командувача Чорноморського флоту через удар по штабу в Криму

Внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту Росії загинув командувач флоту, заявляє командування Сил Спеціальних операцій України 25 вересня.

«Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцера, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», – йдеться в повідомленні.

Командування також повідомляє про загибель нібито 62 російських військових внаслідок удару по десантному кораблю «Мінськ».

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Раніше деякі російські медіа заявляли про можливу загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова через удар по штабу в Севастополі 22 вересня. Офіційно про його загибель не повідомлялося. Міністерство оборони Росії підтвердило «зникнення безвісти» одного військового внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту.

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Вдень 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

Міноборони Росії заявило, що після удару один військовий зник безвісти, а сили ППО нібито збили п’ять ракет. Однак фото, зокрема супутникові, та відео свідчать про те, що було кілька влучань ракет.

За словами очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, унаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу.

Незалежного підтвердження інформації про втрати у штабі ЧФ Росії немає.