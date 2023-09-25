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Війська РФ тримають носії ракет із 12 «Калібрами» в Чорному морі – ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два російські носії крилатих ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на ранок 25 вересня перебувають сім російських кораблів, із них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає до 12 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«В Азовському морі – один ворожий корабель, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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