Унаслідок удару по Севастополю поранені генерали РФ – Буданов

Унаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі загинули щонайменше девʼять осіб, поранень зазнали 16. Серед них є російські генерали, повідомляє українська служба «Голосу Америки» з посиланням на начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова.

«Серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник [Олександр] Романчук, в дуже тяжкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант [Олег] Цеков, перебуває в непритомному стані. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона і так далі – вони не входять у той перелік, який я вам озвучив», – повідомив Буданов.

Олександр Романчук – командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир 200-ї ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.

22 вересня у Севастополі сталося кілька вибухів. Російська окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі.