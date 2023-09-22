Тарнавський щодо атаки на Севастополь: «удари важливі для успіху контрнаступу ЗСУ»

Удари по Криму, подібні до атаки по Севастополю 22 вересня, «важливі для успіху контрнаступу Збройних сил України», наголосив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

«Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних пунктів», – заявив він.

Тарнавський додав, що «дезорганізація російських сил шляхом знищення командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою».

«Знищений командир означає знищений командний зв’язок, а без нього немає узгоджених дій», – підкреслив він.

Крим, уточнив Тарнавський, «Севастополь особливо важливий у цьому плані, оскільки там зосереджена велика кількість російської військової техніки».

«Ми знаємо, звідки вони (російські військові – ред.) завдають ударів, як по повітряних, так і по наземних засобах», – сказав він.

Тарнавський підкреслив, що «удар по штабу Чорноморського флоту Росії допомагає Україні, а також дає Україні надію на майбутнє».

«Тобто у нас є можливість бити їх не тільки перед собою, а й у тилу. А коли ти розумієш, що в тилу ворог почувається гаряче, це піднімає бойовий дух наших солдатів», – додав генерал.

22 вересня у Севастополі кілька вибухів. Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Міноборони РФ заявило, що після удару один військовий зник безвісти, сили ППО нібито збили п’ять ракет.



Водночас у соцмережах пишуть, що внаслідок удару є шестеро постраждалих. Офіційного підтвердження цих даних немає.