Крим: у Севастополі знову пролунав потужний вибух

В окупованому Севастополі в Криму 22 вересня о 17:37 пролунав ще один потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах – про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Над центральним пагорбом Севастополя видно світло-сірий дим. Кореспондент Крим.Реалії зазначив, що наразі незрозуміло, чи це дим від першого вибуху, чи від останнього.

Після першого вибуху в обід, над центральним пагорбом у місті було видно чорний дим.

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22 вересня у Севастополі кілька вибухів. Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України згодом підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Міноборони РФ заявило, що після удару один військовий зник безвісти, сили ППО нібито збили п’ять ракет.



Водночас у соцмережах пишуть, що внаслідок удару є шестеро постраждалих. Офіційного підтвердження цих даних немає.