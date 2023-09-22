Удар по штабу Чорноморського флоту РФ: військовий зник безвісти, пожежу досі гасять

Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що продовжують гасити пожежу у штабі Чорноморського флоту РФ після ракетного удару.



«Сил та засобів достатньо. Прохання зберігати спокій. Ситуація під контролем екстрених служб. За попередньою інформацією, цивільна інфраструктура навколо штабу флоту не постраждала. Люди, які перебували під час удару на вулиці, теж не постраждали», – написав він у телеграмі.



Внаслідок удару по ЧФ РФ один військовий зник безвісти, сили ППО нібито збили п’ять ракет, заявили в Міноборони РФ.



У соцмережах пишуть, що внаслідок удару є шестеро постраждалих.

Раніше стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у телеграмі повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.