Удар у серце: ЗСУ бомблять штаб Чорноморського флоту Росії в Криму

В окупованому Севастополі пролунали чотири потужні вибухи. Так званий «губернатор» тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв пише, що «по штабу Чорноморського флоту ЗСУ завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав осколок». Міноборони Росії повідомляє, що близько 10:30 біля західного узбережжя Криму сили ППО знищили українську керовану ракету та два БПЛА літакового типу. Але на відео очевидців чітко видно корпус штабу Чорноморського флоту. Він – димиться.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

У рамках Всеросійського форуму зброярів в Іжевську Володимиру Путіну показали підприємство «Аероскан» – де випускають ударні та розвідувальні дрони. У російських ЗМІ продовжують активно тиражувати тему масового виробництва БПЛА. Одразу у кількох містах РФ заявили, що торгові центри там стали майданчиками для виробництва БПЛА – ми не можемо знати, чи це так насправді, але схоже, що новий ударний дрон у Росії справді з'явився.

Обговоримо деталі цього нового БПЛА – «Італмас» – і як готуватись йому протидіяти;

Які можливості у Росії з виготовлення БПЛА і де застосовуватимуться їхні нові розробки;

Ракетні удари по Криму: чому російська ППО не може збивати крилатих ракет?

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