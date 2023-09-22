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Прокуратура АРК: ексначальнику Держекоінспекції Криму загрожує до 15 років за державну зраду

Підозру пред’явлено за статтею про державну зраду. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила про підозру колишньому начальнику Державної екологічної інспекції в Криму.

За даними слідства, після анексії півострова російськими збройними силами підозрюваний почав співпрацювати з владою Росії. У 2015 році його призначили на посаду «заступника начальника управління екологічного нагляду Південно-Кримського регіону-завідувача відділу екологічного нагляду міста Ялта-старшого державного інспектора Республіки Крим», де він працює досі.

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Підозру пред’явлено за статтею про державну зраду. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура не називає імені фігуранта. Проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Петра Снєгірьова.

Раніше українські правоохоронці повідомили про підозру голові російського Міністерства екології Криму – їй загрожує до 15 років ув’язнення за державну зраду.

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