Прокуратура АРК: ексначальнику Держекоінспекції Криму загрожує до 15 років за державну зраду

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя повідомила про підозру колишньому начальнику Державної екологічної інспекції в Криму.

За даними слідства, після анексії півострова російськими збройними силами підозрюваний почав співпрацювати з владою Росії. У 2015 році його призначили на посаду «заступника начальника управління екологічного нагляду Південно-Кримського регіону-завідувача відділу екологічного нагляду міста Ялта-старшого державного інспектора Республіки Крим», де він працює досі.

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Підозру пред’явлено за статтею про державну зраду. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура не називає імені фігуранта. Проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Петра Снєгірьова.

Раніше українські правоохоронці повідомили про підозру голові російського Міністерства екології Криму – їй загрожує до 15 років ув’язнення за державну зраду.