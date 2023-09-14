Чотирьом суддям із Криму загрожує до 12 років тюрми за видворення жителів півострова – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя повідомила про підозру чотирьом суддям російських судів Криму, причетним до депортації жителів півострова. Згідно з повідомленням, після анексії півострова судді почали працювати у створених Росією Євпаторійському та Армянському міських судах Республіки Крим.

Їхні дії кваліфіковані як воєнний злочин, тобто порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

«Підозрювані достовірно знали, що кримчани перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Однак, попри це, вони ухвалили рішення про видворення громадян України з території окупованого півострова», – заявили в українській прокуратурі.

Зазначається, що свої «рішення» судді мотивували «відсутністю дозвільних документів та недотриманням правил перебування на території РФ». У прокуратурі АРК наголосили, що дії суддів є порушенням вимог ст. 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Раніше прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя повідомила про підозри в колабораційній діяльності сімом суддям із Криму.