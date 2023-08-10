Прокуратура АРК: 96 російських чиновників із Криму підозрюють у колабораціонізмі

Українські правоохоронці повідомили про підозру 96 особам із окупованого Росією Криму через колабораційну діяльність, повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим.

«На розгляд суду скеровано 48 обвинувальних актів. Загалом від березня 2022 року, коли стаття 111-1 КК України (колабораційна діяльність) набрала чинності, органи правопорядку автономії відкрили 184 кримінальних проваджень за вказаною статтею», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед підозрюваних й обвинувачених – чиновники з Криму, правоохоронці, судді, а також підприємці, які пішли на співпрацю з РФ і надають свої послуги в межах російського оборонного замовлення.

При цьому під час розслідування прокуратура враховує обставини скоєння злочину, наявність наміру, суспільну небезпеку та масштаби заподіяної шкоди. До кожного факту прокурори підходять індивідуально, йдеться у повідомленні.

«У пріоритеті ті, хто добровільно співпрацює з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, силовими структурами тощо», – наголосили у відомстві.

Представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності та воєнні злочини, порушував права людини та вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.