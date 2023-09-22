У Чорному морі більше прикордонних суден РФ, ніж бойових кораблів – речник ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря більше місяця спостерігається перевага російських прикордонних кораблів, ніж представників військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода. Ранок) заявив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, прикордонні судна зазвичай дислокуються навколо Керченської протоки.



«По факту бачимо, що понад місяць прикордонників в морі більше, ніж представників військово-морського флоту Чорноморського флоту РФ. Якщо тих зазвичай більше 10 одиниць навколо Керченської протоки, навколо так званого Керченського мосту, то бойових кораблів ми бачили більше лише один раз. Під час наших навчань «Сі Бриз». В останній день вони вивели 15 бойових одиниць в море і швиденько їх завели назад», – повідомив Плетенчук.



Також він зазначив, що російські кораблі намагаються триматися східної та північно-східної частини Чорного моря, тобто ближче до своїх офіційно визнаних берегів та Керченської протоки.



«Слід зазначити, що вони не так часто стали виходити в море. Зараз їх немає в південно-західній частині Чорного моря. Наприклад, зараз три одиниці в морі. Якщо ви пам'ятаєте, їх раніше було набагато більше. Носіїв взагалі немає. Чи це стало результатом постійної роботи? Найімовірніше, так. Ми не можемо напевно це стверджувати, бо сказати, що в голові у російських тактиків, ми не можемо», – додав Плетенчук.

Напередодні керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що Росія вивела в Чорне море усі свої десантні кораблі з кримських пунктів базування та передислокувала їх до російських. За її словами, у Чорному морі корабельне угруповання РФ продовжує маневрувати в тому самому районі, який «вважає для себе відносно безпечним зараз, тяжіючи до східного узбережжя Криму аж у напрямку Новоросійська».