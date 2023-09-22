Міноборони РФ заявило про збиття двох дронів над Чорним морем

Міністерство оборони Росії заявило про знищення двох українських безпілотників над Чорним морем уранці 22 вересня. Про це повідомляє телеграм-канал відомства.

Один із безпілотників був збитий на південно-східному узбережжі окупованого Криму. Інший був знищений неподалік міста Туапсе. Порт цього міста використовується для постачання за кордон сировинної продукції. Повідомляється, що внаслідок другого інциденту постраждалих та пошкоджень немає.

21 вересня в багатьох районах анексованого Криму, зокрема на півночі, заході та в центрі півострова, були зафіксовані безпілотники. Місцевий телеграм-канал «ЧП/Севастополь» писав, що вибухи чули жителі Новофедорівки, Сак, Євпаторії, Джанкоя та Балаклави. Про наслідки атаки не повідомлялося. Пізніше Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення засобами ППО 19 безпілотників над акваторією Чорного моря та територією анексованого Криму. Ще по одному дрону збили в Курській, Бєлгородській та Орловській областях.

Атаки безпілотників на російські обʼєкти в Криму відбуваються регулярно на тлі ракетних обстрілів українських міст російською армією. Міністерство оборони Росії вважає дрони українськими. Українське командування не коментує атаки на території Росії.