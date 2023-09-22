Удар по Кременчуку: пошукові роботи завершено, вдвічі зросла кількість постраждалих

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Пошукові роботи завершено, повідомив голова Полтавської області Дмитро Лунін 22 вересня.

«16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула», – зазначив він.

Крім того відомо, що внаслідок обстрілу постраждали й навколишні будівлі.

«Завтра (23 вересня – ред.) в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить об’єкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів», – зазначив очільник Полтавської ОВА.

Ввечері 22 вересня армія РФ вдарила крилатими ракетами по Кременчуку. Наразі відомо про 15 поранених людей та про одного загиблого, заявив голова Полтавської області Дмитро Лунін.

Вночі проти 20 вересня російські військові неодноразово атакували Полтавщину. Голова області повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.