Ракетний удар по Кременчуку: голова Полтавщини повідомляє про загиблих і поранених

Російські війська завдали ракетних ударів по Кременчуку, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 22 вересня.

«Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені», – написав він у своєму Телеграмі.

На місці працюють відповідні служби, додав Лунін. Він пообіцяв надати додаткові деталі згодом.

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Вночі проти 20 вересня російські військові неодноразово атакували Полтавщину. Голова області повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.