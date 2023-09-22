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Ракетний удар по Кременчуку: голова Полтавщини повідомляє про загиблих і поранених

На місці працюють відповідні служби, додав Дмитро Лунін

Російські війська завдали ракетних ударів по Кременчуку, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 22 вересня.

«Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені», – написав він у своєму Телеграмі.

На місці працюють відповідні служби, додав Лунін. Він пообіцяв надати додаткові деталі згодом.

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Вночі проти 20 вересня російські військові неодноразово атакували Полтавщину. Голова області повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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