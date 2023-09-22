У Черкасах завершилась рятувальна операція, жертв немає – ОВА

У Черкасах, де внаслідок атаки РФ уламок ракети впав на готель, завершилась пошуково-рятувальна операція, загиблих рятувальники не виявили. Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, 11 людей постраждали, з них 6 – у лікарні. Дві людини перебувають у тяжкому стані.



«Рятувальна операція тривала практично цілу добу. Надзвичайно не проста конструкція. На щастя, на ранок ми можемо сказати, що рятувальна операція, не операція з наслідками, а рятувальна операція завершена. Ми не знайшли більше моментів, які могли б бути пов’язані з можливими жертвами», – повідомив Табурець.



За його словами, з місця удару було вивезено 593 тони будівельного сміття. Табурець додає, що ближче до обіду рятувальники завершать роботу і далі будуть працювати комунальні служби.

Табурець зазначає, що з великою ймовірність російські сили атакували Черкаси ракетами класу повітря-земля Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників.



«З великою ймовірністю ракети були націлені на енергетичні об’єкти. В межах Черкаського району такі підстанції є, тому, ймовірно, ракети летіли туди», – додає Табурець.

Вранці 21 вересня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Українські військові знищили 36 з 43 ракет. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

Зокрема, за даними місцевої влади, Росія завдала ракетного удару по Черкасах. Уламки російської ракети впали у центральній частині міста, спочатку повідомлялося про пʼятьох постраждалих.