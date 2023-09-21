Галущенко розповів про підготовку до опалювального сезону під час війни

Українська енергетика увійде в зимовий сезон «повністю готовою та здатною швидко відновлюватися у разі російських обстрілів», повідомив в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

«Завершується ремонтна кампанія в енергетиці, яка була наймасштабнішою за період незалежності держави. До початку опалювального сезону енергосистема буде повністю готова для проходження зими – як з погляду генерації, так і з погляду передачі електроенергії», - сказав міністр.

​Він спрогнозував, що «РФ продовжуватиме терор української енергосистеми, але наразі важко оцінити масштаб можливих атак».

«Розуміємо, що такі удари будуть. Сьогодні вперше за тривалий час було атаковано енергетичний об’єкт, наразі все працює стабільно, незважаючи на пошкодження. Українські енергетики підготовлені і будуть ухвалювати рішення для максимально швидкого усунення наслідків ударів», – зазначив міністр.

За словами Германа Галущенка, «найінтенсивніше ворог обстрілює прикордонні регіони». Зокрема, щоденні обстріли фіксуються на Чернігівщині, Сумщині, Херсонщині. Відновлювальні роботи також проводяться щоденно, до складу ремонтних бригад включені енергетики і з інших областей.

«Ми мобілізували всю Україну для відновлення особливо постраждалих регіонів, і зі всієї України бригади працюють у тих регіонах, де складна ситуація через обстріли», – додав міністр.

При цьому «терористичні дії росіян затримують відновлювальні роботи», через те що російські військові «прицільно обстрілюють ремонтні бригади».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.