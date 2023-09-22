СБУ затримала коригувальницю, яка готувала удари РФ по 9 об’єктах Одещини

Служба безпеки України заявляє про затримання інформаторки російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії атак РФ на Одеську область.



Як повідомляє пресслужба відомства, вона передала російським військам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури регіону, серед яких – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення.



Крім того, коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.



Співробітники СБУ затримали її під час спроби передачі нових розвідданих окупантам.



За даними слідства, російською інформаторкою виявилась жителька Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала війська РФ і активно про це «виписувала» у заборонених соцмережах.



Таким чином вона потрапила у поле зору російських спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора, додають в СБУ.



«Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників. Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді текстових і голосових повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти», – повідомляють у СБУ.



Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.

Після виходу із Чорноморської зернової ініціативи Росія посилила обстріли південних областей України, практично щоденно атакуючи ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.