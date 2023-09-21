«Є влучання в рекреаційну інфраструктуру» – ОВА про удар РФ по Одещині

Російські війська ввечері 21 вересня обстріляли Одещину, влучивши в рекреаційну інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА додав, що постраждалих серед цивільних немає.

У Повітряних силах ЗСУ після 18-ої години повідомили про загрозу для південних областей, заявивши, що попередньо були здійснені пуски надзвукових протикорабельних ракет «Онікс».

На даний час повітряну тривогу оголосили в Миколаївській і Херсонській областях. У Повітряних силах заявили про загрозу застосування дронів.

Під ранок 21 вересня російська армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога оголошувалася двічі на всій території країни. Є поранені і травмовані у Черкасах, Харкові, Києві.

Унаслідок нічних обстрілів Херсона загинули двоє людей, поранень зазнали п’ятеро. Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в Рівному, у промислове приміщення та житлові будинки Дрогобича на Львівщині.

У Повітряних силах повідомили, що українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.