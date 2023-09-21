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У ЗСУ показали бойову роботу підрозділів зенітних військ під час удару РФ у ніч на 21 вересня

Наслідки російського удару по Києву, 21 вересня 2023 року

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео бойової роботи підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил у ніч на 21 вересня під час масованого російського удару по Україні.

Під ранок 21 вересня російська армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога оголошувалася двічі на всій території країни. Є поранені і травмовані у Черкасах, Харкові, Києві.

Унаслідок нічних обстрілів Херсона загинули двоє людей, поранень зазнали п’ятеро. Унаслідок ракетних ударів РФ є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в Рівному, у промислове приміщення та житлові будинки Дрогобича на Львівщині.

У Повітряних силах повідомили, що українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

Масована атака російських військ 21 вересня: наслідки в Києві та Черкасах (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Масована атака російських військ 21 вересня: наслідки в Києві та Черкасах (фотосвідчення)

За даними української влади, щонайменше шестеро людей загинули та десятки отримали поранення в результаті найбільших ракетних ударів по Україні за останні тижні, які завдали шкоди енергетичним об’єктам і спричинили збої в електроенергії.

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