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16 людей поранені внаслідок ракетного удару по місту Курахове – ОГП

Наслідки одного з попередніх обстрілів Курахового

Унаслідок ракетного удару по місту Курахове на Донеччині поранено 16 людей, повідомив 22 вересня Офіс генерального прокурора.

За цими даними, близько 22:00 21 вересня російські війська завдали удару по житловому кварталу в місті Курахове Покровського району Донецької області. За даними відомства, удару було завдано двома ракетами «Іскандер».

Одна з ракет поцілила у двоповерховий житловий будинок, поранень зазнали 16 людей.

Крім того, пошкоджено вікна, фасади та покрівлі в інших багатоквартирних будинках. Триває розбір завалів.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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