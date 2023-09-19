«Удар. У салоні дим, грязь. Зупинився, висадив людей. І потім ще приліт»: водій тролейбуса про подробиці обстрілу Херсону

Близько 10-ї години ранку 19 вересня російські військові завдали низку артилерійських ударів по Херсону. У результаті атаки загинув старший сержант поліції Андрій Тарчинський. Поранення отримали двоє пасажирів тролейбуса – чоловіки 33 та 57 років, їх шпиталізували. Один із чоловіків пізніше помер у лікарні внаслідок поранень, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу», – написав він у телеграмі.

Під обстріл потрапили також складські приміщення. Охоронці, які перебували на місці в момент обстрілу, розповіли кореспондентові Радіо Свобода, що на території складів були вантажівки, якими перевозили зерно.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.