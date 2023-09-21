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«Укренерго» про обстріл РФ: це перша за пів року атака, знеструмлення були у 5 областях

Триває відновлення живлення споживачів. Фото ілюстративне

Компанія «Укренерго» заявляє, що через наслідки російської ракетної атаки були часткові знеструмлення в п’яти областях – Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Як повідомляє пресслужба компанії, через наслідки першої за 6 місяців російської атаки є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах.

Триває відновлення живлення споживачів.

Після 4:00 21 вересня російські військові здійснили масовану атаку. Повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Унаслідок падіння уламків російської ракети у Черкасах постраждали дев’ятеро людей, пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Люди не постраждали.

Над Києвом українські військові збили понад 20 повітряних цілей, уламки ракет впали в кількох районах міста, постраждали 7 людей, серед них є дитина.

На Львівщині, за попередніми даними ОВА, війська РФ завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту: загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу, є загоряння. Постраждалих немає.

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