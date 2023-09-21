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«Схопила дитину, вилетіла в коридор, навколо все горіло» – жителька Черкас

«Схопила дитину, вилетіла в коридор, навколо все горіло» – жителька Черкас
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«Схопила дитину, вилетіла в коридор, навколо все горіло» – жителька Черкас

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Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці 21 вересня російські війська атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Українська влада повідомила, що військові РФ випустили «шахеди» по Києву, Херсону і Херсонщині, Рівному та Дрогобичі на Львівщині. Постраждали також Черкаси.

За даними місцевої влади, у Черкасах щонайменше 11 людей отримали поранення, щонайменше одну людину вдалося врятувати з-під завалів. Постраждала будівля готелю та головний ринок міста. Під завалами ще можуть бути до 23 людей, повідомив очільник Черкаської області Ігор Табурець.Туди, за словами міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, впали не осколки ракети РФ, а саме її бойова частина. Завали, за повідомленням, розбиратимуть й вночі.

«Фактично, це ринок центральний. Тут немає жодного військового об'єкту. Дякуючи Богу, це відбулось до 6-ї ранку, тому що 7-й тут сотні, а то й тисячі людей, які приходять купувати продукти, купувати речі першої необхідності», – додав Анатолій Бондаренко.

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