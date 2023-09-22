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Удар по Кременчуку: відомо про одного загиблого і 15 поранених – Лунін

Дмитро Лунін, перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації

Наразі відомо про 15 поранених людей внаслідок ракетного удару по Кременчуку, заявив голова Полтавської області Дмитро Лунін 22 вересня.

«Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула», – заявив він.

Лунін повідомив про російські ракетні удари по місту раніше. За його даними, було влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.

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Вночі проти 20 вересня російські військові неодноразово атакували Полтавщину. Голова області повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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