Удар по Кременчуку: відомо про одного загиблого і 15 поранених – Лунін

Наразі відомо про 15 поранених людей внаслідок ракетного удару по Кременчуку, заявив голова Полтавської області Дмитро Лунін 22 вересня.

«Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула», – заявив він.

Лунін повідомив про російські ракетні удари по місту раніше. За його даними, було влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.

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Вночі проти 20 вересня російські військові неодноразово атакували Полтавщину. Голова області повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.