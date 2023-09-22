У МВС показали наслідки російської атаки по місту Курахове – фото

У Міністерстві внутрішніх справ показали наслідки російської атаки по місту Курахове на Донеччині.



Пресслужба МВС опублікувала фото наслідків у телеграмі.

За даними Офісу генпрокурора, близько 22:00 21 вересня російські війська завдали удару по житловому кварталу в місті Курахове. Повідомляється, що удару було завдано двома ракетами «Іскандер» – одна з ракет поцілила у двоповерховий житловий будинок, поранень зазнали 16 людей.

Російські війська практично щодня обстрілюють частину Донецької області, підконтрольну українській владі. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.